Касаткина: правильно найти баланс — когда работать и когда отдыхать

Российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что самое главное – это найти баланс в жизни между работой и отдыхом.

«Нужно знать, когда нужно работать, а когда отдыхать. Всегда нужен правильный баланс. Я люблю Европу, много времени провожу в Европе. Там люди по-другому относятся к жизни в целом. У нас в России такой менталитет: работа, работа, страдать, страдать, страдать. А в Европе люди не особо работают, что я тоже не одобряю. Я считаю, что нужно большую часть работать, но какую-то часть времени оставлять на отдых. У меня был один момент, когда я переработала и у меня голова просто забилась этой работой, и я не могла концентрироваться ни на игре, ни на чём. Выходила на корт, и мне хотелось сразу уйти. Это тоже не очень хорошо. Но и думать только об удовольствиях плохо. Потом ты уже не хочешь работать. Поэтому для меня правильнее найти баланс: когда работать и когда отдыхать. Тогда в голове всё будет устаканено, что для спортсмена очень важно», — сказала Касаткина Eurosport.