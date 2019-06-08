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Текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Барти — Вондроушова

Текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Барти — Вондроушова
Теннис / Roland Garros 2019 0

Сегодня, 8 июня, состоится финал Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представительница Австралии Эшли Барти, посеянная под восьмым номером, и Маркета Вондроушова из Чехии. Начало матча запланировано на 16:00 мск.

В личных встречах Барти ведёт — 2-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Вондроушова на «Ролан Гаррос».

В полуфиналах Барти в упорной борьбе переиграла 17-летнюю американку Аманду Анисимову, а Вондроушова нанесла поражение британке Йоханне Конте. Эшли и Маркета ранее не побеждали на турнирах «Большого шлема».

В 2018 году «Ролан Гаррос» выиграла румынка Симона Халеп. Она взяла верх над представительницей США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

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