Текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Барти — Вондроушова
Сегодня, 8 июня, состоится финал Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представительница Австралии Эшли Барти, посеянная под восьмым номером, и Маркета Вондроушова из Чехии. Начало матча запланировано на 16:00 мск.
В личных встречах Барти ведёт — 2-0.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Вондроушова на «Ролан Гаррос».
В полуфиналах Барти в упорной борьбе переиграла 17-летнюю американку Аманду Анисимову, а Вондроушова нанесла поражение британке Йоханне Конте. Эшли и Маркета ранее не побеждали на турнирах «Большого шлема».
В 2018 году «Ролан Гаррос» выиграла румынка Симона Халеп. Она взяла верх над представительницей США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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