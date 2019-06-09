Младенович и Бабош — победители Открытого чемпионата Франции в парном разряде

В финале "Ролан Гаррос" в женском парном разряде француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош в двух сетах разгромили китайский дуэт Дуань Инъин/Чжэн Сайсай со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Младенович и Бабош выполнили 1 эйс, не ошибались на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из восьми. Их соперницы 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и сделали 1 брейк.

Напомним, 10 июня Младенович впервые в карьере возглавит обновлённый рейтинг WTA в парном разряде. На вершине она сменит чешку Катержину Синякову, которая была лучшей парной теннисисткой мира на протяжении 33 недель.

В 2018 году чемпионками «Ролан Гаррос» стали Синякова и её соотечественница Барбора Крейчикова.