Мадридский «Реал» поздравил Надаля с 12-й победой на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который 9 июня стал в 12-й раз победителем Открытого чемпионата Франции, получил поздравления от футбольного клуба «Реал» (Мадрид).

«Почётный член нашего клуба Рафаэль Надаль продолжает делать историю и теперь является 12-кратным чемпионом «Ролан Гаррос»! Поздравляем, Рафа! Ты лучший!» — сообщается в «Твиттере» испанского клуба.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Надаль за 3 часа и 1 минуту нанёс поражение четвёртой ракетке турнира австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале «Ролан Гаррос», тот матч завершился победой Надаля в трёх сетах — 6:4, 6:3, 6:2. Ранее Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» в 2005-2008, 2010-2014, 2017 и 2018 годах.