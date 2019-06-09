Мадридский «Реал» поздравил Надаля с 12-й победой на «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который 9 июня стал в 12-й раз победителем Открытого чемпионата Франции, получил поздравления от футбольного клуба «Реал» (Мадрид).
«Почётный член нашего клуба Рафаэль Надаль продолжает делать историю и теперь является 12-кратным чемпионом «Ролан Гаррос»! Поздравляем, Рафа! Ты лучший!» — сообщается в «Твиттере» испанского клуба.
В финальном матче «Ролан Гаррос» Надаль за 3 часа и 1 минуту нанёс поражение четвёртой ракетке турнира австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале «Ролан Гаррос», тот матч завершился победой Надаля в трёх сетах — 6:4, 6:3, 6:2. Ранее Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» в 2005-2008, 2010-2014, 2017 и 2018 годах.
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