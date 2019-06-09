Тим: горжусь, что дал себе уже два шанса выиграть турнир «Большого шлема»

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос» — 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.
«Я играл так, как должен был играть, во втором сете, в третьей партии я стал играть хуже, и Рафа воспользовался этим, пошёл в наступление, от чего мне стало ещё труднее. Рафа показал невероятную игру. Должна быть причина, по которой он выиграл 18 турниров «Большого шлема», и, мне кажется, сегодня я понял почему.
Я потерпел неудачу, но осталась мечта выиграть этот турнир и собрать «Большой шлем». Очень жаль, что я проиграл здесь второй финал подряд, упустил второй шанс выиграть «Ролан Гаррос». Но я также проиграл первые два финала «Мастерсов». Горжусь, что дал себе уже два шанса выиграть мэйджор. Знаю, что я на правильном пути и должен продолжать в том же духе.
Вчера была одна из самых важных побед в моей карьере, я победил легенду нашего спорта. Через 24 часа мне пришлось встретиться с другой легендой, в этом и заключается главная сложность на пути к победе в турнире «Большого шлема». Победа над Новаком в двухдневном матче, конечно, не прошла бесследно. Но сегодня был финал «Большого шлема», так что я не чувствовал усталости ни физически, ни умственно», — приводит слова Тима Ubitennis.
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