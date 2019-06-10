Надаль возглавил чемпионскую гонку ATP, Тим — 4-й, Медведев — 7-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 10 июня испанец Рафаэль Надаль, выигравший «Ролан Гаррос», поднялся на первую строчку, швейцарец Роджер Федерер — на третью, австриец Доминик Тим — на четвёртую, японец Кей Нисикори — на шестую, немец Александр Зверев — на девятую.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на седьмую позицию.
Чемпионская гонка ATP. 10 июня
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505.
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4725.
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 3360.
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 3305.
5 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 2940.
6 (8). Кей Нисикори (Япония) — 1710.
7 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1585.
8 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1550.
9 (10). Александр Зверев (Германия) — 1490.
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 1320.
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27 (61). Карен Хачанов (Россия) — 785...
85 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 347.
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