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Кирьос в одном розыгрыше выполнил подачу с руки и «твинер»

Кирьос в одном розыгрыше выполнил подачу с руки и «твинер»
Теннис / ATP 0

Австралиец Ник Кирьос не сумел пробиться во второй круг турнира в Штутгарте, проиграв итальянцу Маттео Береттини со счётом 3:6, 4:6. В четвёртом гейме первого сета уроженец Канберры выполнил свой фирменный трюк — подачу с руки. В ходе розыгрыша Нику также пришлось исполнить «твиннер» (удар между ног). В итоге Кирьос всё же сумел выиграть очко.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

За выход в четвертьфинал Маттео Берреттини поспорит с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под вторым номером.

Ранее Кирьос снялся с Открытого чемпионата Франции, который он назвал «отстоем», а перед этим оказался в центре скандала на «Мастерсе» в Риме (Италия), когда швырнул стул на корт и самовольно покинул арену.

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Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.
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