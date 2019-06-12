8 эйсов не помогли россиянке Самсоновой выйти во 2-й круг турнира в Ноттингеме

Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ноттингеме (Великобритания) через квалификацию, не сумела преодолеть барьер первого круга, уступив швейцарке Виктории Голубич со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 3:6. Соперницы ранее не встречались.
Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. Самсонова 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету швейцарской теннисистки 3 эйса, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.
За выход в третий круг соревнований Голубич поспорит с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии, обыгравшей ещё одну россиянку Евгению Родину, посеянную под 10-м номером, со счётом 6:3, 6:3.
Турнир в Ноттингеме проходит на травяном покрытии, однако из-за продолжительного дождя поединки играются в закрытом помещении на харде.
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