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Д. Макинрой: я не знаю, что случилось с Хачановым

Д. Макинрой: я не знаю, что случилось с Хачановым
Теннис / Уимблдон 2019 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил потенциал игроков молодого поколения.

«Я уже давно жду успехов от молодых игроков. Кажется, сейчас они ближе к этому, чем раньше. Думаю, на Уимблдоне у них неплохие шансы. Циципас — один из кандидатов. Он может быстро перейти на новое покрытие.

Я думал, что к этому моменту Хачанов добьётся большего. Я не знаю, что с ним случилось. Похожая ситуация и с Медведевым. Сложно рассуждать, не находясь рядом с человеком. Эти парни установили планку высоко, но сейчас они словно ошеломлены преградами", — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

Даниил Медведев во втором круге турнира в Штутгарте проиграл французу Люка Пуи. Хачанов встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

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