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Д. Макинрой: Федерер, Надаль и Джокович хоронят новое поколение

Д. Макинрой: Федерер, Надаль и Джокович хоронят новое поколение
Теннис / Уимблдон 2019 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой рассказал, как относится к доминированию в туре швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и представителя Сербии Новака Джоковича.

«Федерер и Надаль продолжают выступать на невероятном уровне. К ним стоит добавить Джоковича. Как им это удаётся? Люди фантазируют о новом поколении — Next Gen, но мы видим только Old Gen (старое поколение). Они похоронили Present Gen (нынешнее поколение) и теперь делают то же самое с новым», — приводит слова Макинроя Daily Express.

В 2019 году победителями турниров «Большого шлема» стали Джокович и Надаль. Новак выиграл Открытый чемпионат Австралии, Надаль победил на «Ролан Гаррос». Третий турнир Grand Slam — Уимблдон — стартует 1 июля.

Д. Макинрой: Федерера любят по всему миру, но этим он обязан Надалю
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