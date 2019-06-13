Хачанов проиграл Берреттини во втором круге турнира в Штутгарте

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Штутгарте (Германия) под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Италии Маттео Берреттини со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Первая ракетка России 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Маттео 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Берреттини в Штутгарте.

За выход в полуфинал Берреттини поспорит с американцем Денисом Кудлой, который одолел француза Гаэля Монфиса, получившего пятый номер посева, со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3).