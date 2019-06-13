Хачанов проиграл Берреттини во втором круге турнира в Штутгарте
Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Штутгарте (Германия) под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Италии Маттео Берреттини со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
Первая ракетка России 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Маттео 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию:
текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Берреттини в Штутгарте.
За выход в полуфинал Берреттини поспорит с американцем Денисом Кудлой, который одолел француза Гаэля Монфиса, получившего пятый номер посева, со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3).
13 июня 2019 года, четверг. 14:45 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
30
Маттео Берреттини
М. Берреттини
2 : 0
9
Карен Хачанов
К. Хачанов
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
13 июня 2019 года, четверг. 12:00 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
16
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 : 2
84
Денис Кудла
Д. Кудла
|1
|2
|3
|
|5
|7 7
|6 3
|
|7
|6 3
|7 7
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