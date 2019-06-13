Сенсационный вылет Зверева и Хачанова — в обзоре 2-го тура турнира в Штутгарте

Пятая ракетка планеты немец Александр Зверев, посеянный на турнире в Штутгарте под первым номером, в матче за выход в четвертьфинал сенсационно уступил своему соотечественнику Дастину Брауну со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 3:6. Соперники ранее на корте не встречались. Браун, занимающий 170-ю строчку рейтинга ATP, пробился в основную сетку соревнований через квалификацию. Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты.
Соперником Брауна в матче за выход в полуфинал станет канадец Феликс Оже-Альяссим (7), обыгравший француза Жиля Симона со счётом 7:5, 6:4.
Покинул соревнования и ещё один сеяный теннисист. Россиянин Карен Хачанов, занимающий девятое место в мировом рейтинге, не сумел справиться с итальянцем Маттео Берреттини, всего за 1 час 9 минут проиграв со счётом 4:6, 2:6.
За выход в полуфинал Берреттини поспорит с американцем Денисом Кудлой, который одолел француза Гаэля Монфиса, получившего пятый номер посева, со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3).
Посмотреть видеообзор можно на «Чемпионате».
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