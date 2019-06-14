Финалист «Ролан Гаррос» Тим пропустит турнир в Галле

Австрийский теннисист Доминик Тим не сыграет на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия) с призовым фондом € 2 081 830, который пройдёт на травяных кортах с 17 по 23 июня.

Также соревнования пропустит испанец Пабло Карреньо-Буста. Вместо них в основную сетку попали американец Тейлор Фритц и представитель Испании Хауме Мунар, сообщает пресс-служба турнира.

Ранее Тим успешно выступил в одиночном разряде на грунтовом турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Франции, где дошёл до финала, проиграв второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.

В 2018 году победу на турнире в Галле одержал хорват Борна Чорич, который в финале нанёс поражение Роджеру Федереру из Швейцарии со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.