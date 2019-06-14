Вихлянцева проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе

В 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) россиянка Наталья Вихлянцева в двух сетах проиграла хозяйке кортов Кики Бертенс, посеянной под первым номером, со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

22-летняя уроженка Волгограда выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка. В активе её визави — 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из трёх. В личных встречах голландка ведёт — 2-0.

В полуфинале Бертенс сыграет либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (Q).

В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.