Вихлянцева проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе
В 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) россиянка Наталья Вихлянцева в двух сетах проиграла хозяйке кортов Кики Бертенс, посеянной под первым номером, со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.
22-летняя уроженка Волгограда выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка. В активе её визави — 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из трёх. В личных встречах голландка ведёт — 2-0.
В полуфинале Бертенс сыграет либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (Q).
В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.
14 июня 2019 года, пятница. 18:35 МСК
Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
Матч окончен
4
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
119
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
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Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
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