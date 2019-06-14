Родина сыграет на турнире в Бирмингеме
Россиянка Евгения Родина примет участие в турнире в Бирмингеме (Великобритания), который будет проходить на травяном покрытии с 17 по 23 июня. В основной сетке выступит также американка Дженнифер Брэйди. Они заменят итальянку Камилу Джорджи и представительницу США Даниэль Коллинз.
Соревнования в Бирмингеме уже успели недосчитаться многих именитых спортсменок. От участия отказались испанки Гарбинье Мугуруса и Карла Суарес-Наварро, представительница Чехии Петра Квитова, американка Мэдисон Кис, канадка Бьянка Андрееску и ещё несколько теннисисток.
Квитова является действующей победительницей турнира в Бирмингеме. В прошлогоднем финале она в непростом трёхсетовом поединке обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии — 4:6, 6:1, 6:2.
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