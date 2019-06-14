Родина сыграет на турнире в Бирмингеме

Россиянка Евгения Родина примет участие в турнире в Бирмингеме (Великобритания), который будет проходить на травяном покрытии с 17 по 23 июня. В основной сетке выступит также американка Дженнифер Брэйди. Они заменят итальянку Камилу Джорджи и представительницу США Даниэль Коллинз.

Соревнования в Бирмингеме уже успели недосчитаться многих именитых спортсменок. От участия отказались испанки Гарбинье Мугуруса и Карла Суарес-Наварро, представительница Чехии Петра Квитова, американка Мэдисон Кис, канадка Бьянка Андрееску и ещё несколько теннисисток.

Квитова является действующей победительницей турнира в Бирмингеме. В прошлогоднем финале она в непростом трёхсетовом поединке обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии — 4:6, 6:1, 6:2.