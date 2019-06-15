Хачанов рассказал, с кем из экс-теннисистов хотел бы сыграть

Российский теннисист Карен Хачанов, отвечая на вопрос, с кем из бывших игроков хотел бы встретиться на корте, выделил соотечественника — Марата Сафина.

«Думаю, это Марат Сафин, потому что он был одним из моих любимых теннисистов в то время, и я хотел бы играть против него. Люди немного сравнивают меня с ним, и было бы интересно узнать, чем отличается наш уровень игры. Также сразился бы с Андре Агасси и Питом Сампрасом, конечно», — приводит слова Хачанова журнал Gio Journal.

На проходящем в эти дни турнире в Штутгарте россиянин выбыл во втором круге, проиграв итальянцу Маттео Берреттини за 1 час 9 минут со счётом 4:6, 2:6.

Хачанов начал профессиональную карьеру в 2013 году. В настоящий момент 23-летний теннисист занимает девятое место в мировом рейтинге ATP. За карьеру россиянин выиграл четыре титула в одиночном разряде.