Гаспарян сыграет со Свитолиной в первом круге турнира в Бирмингеме

Состоялась жеребьёвка основной сетки женского травяного турнира в Бирмингеме (Великобритания), который пройдёт с 17 по 23 июня. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в первом круге встретится четвёртой сеяной соревнований украинкой Элиной Свитолиной.



Другая представительница России, Екатерина Александрова, сыграет с Петрой Мартич из Хорватии, Евгения Родина стартует на турнире поединком с француженкой Кристиной Младенович.



Из других интересных противостояний стоит выделить встречу первой ракетки мира японки Наоми Осаки и Марии Саккари из Греции. Представительница Беларуси Александра Саснович поспорит за выход во второй круг с американкой Винус Уильямс, украинка Даяна Ястремская — с немкой Юлией Гёргес (8). Полностью сетка турнира в Бирмингеме определится после завершения квалификационного раунда.