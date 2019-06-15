Определились соперники Федерера, Зверева и Хачанова на старте турнира в Галле

Состоялась жеребьёвка основной сетки мужского травяного турнира в Галле (Германия), который пройдёт с 17 по 23 июня. Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер, посеянный под первым номером, начнёт соревнования поединком с австралийцем Джоном Миллманом.



Второй номер посева немец Александр Зверев в матче первого круга встретится с голландцем Робином Хасе (LD). Россиянин Карен Хачанов (3) попал в одну половину сетки со Зверевым и при благоприятном раскладе для обоих может сыграть с ним уже на стадии четвертьфинала. А первым соперником российского теннисиста станет представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур.



Действующим победителем турнира в Галле является хорват Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

