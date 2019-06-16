Федерер: на траве я могу диктовать условия, как Рафа на грунте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в преддверии турнира в Галле (Германия) прокомментировал возвращение на травяное покрытие.
«По сравнению с прошлыми несколькими годами у меня было гораздо меньше времени на подготовку к сезону на травяных кортах. В 2017 и 2018 годах я не играл грунтовые турниры и мог дольше тренироваться. Однако не могу сказать, что испытываю беспокойство относительно ускоренной подготовки.
Трава подчёркивает мои сильные стороны и, может быть, скрывает слабости. С этой точки зрения я могу играть так, как хочу, диктовать свои условия. Наверное, Рафа так себя чувствует на грунте. У меня есть разные тактики для разных соперников. Это прибавляет запас уверенности», — приводит слова Федерера сайт ATP.
Федерер, посеянный под первым номером, начнёт турнир в Галле поединком с австралийцем Джоном Миллманом.
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