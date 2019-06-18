Барти может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Бирмингеме

По итогам турнира в Бирмингеме (Великобритания) может смениться лидер рейтинга WTA. Опередить японку Наоми Осаку может представительница Австралии Эшли Барти.

Если Осака проиграет в первом раунде Марии Саккари из Греции, то действующая чемпионка «Ролан Гаррос» может обойти её в случае выхода в финал. Если же Наоми победит в стартовом круге, то Барти для завоевания звания первой ракетки мира нужно будет выиграть титул в Бирмингеме.

Японка гарантирует себе первую строчку рейтинга, если дойдёт до финала.



Осака возглавила рейтинг после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

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