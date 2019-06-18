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Азаренко проиграла Гарсии на старте турнира Mallorca Open

Азаренко проиграла Гарсии на старте турнира Mallorca Open
Теннис / WTA 0

В первом круге турнира на Мальорке (Испания) представительница Беларуси Виктория Азаренко проиграла француженке Каролин Гарсии, посеянной под шестым номером, со счётом 6:1, 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

29-летняя уроженка Минска выполнила 3 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе её соперницы 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 сделанных брейков.

За выход в четвертьфинал Гарсия поборется с победительницей матча Паула Бадоса-Хиберт (Испания, WC) — Элисон Риске (США).

В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

Женщины. Мальорка. Первый круг
Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — Аманда Анисимова (США, 5) — 6:3, 6:7 (7:9), 4:6
Варвара Лепченко (США, Q) — Анастасия Севастова (Латвия, 2) — 3:6, 6:7 (5:7).

18 июня 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Мальорка. 1-й круг
Матч окончен
Виктория Азаренко
41
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 : 2
Каролин Гарсия
23
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
1 2 3
           
6 4 5
1 6 7
           
18 июня 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Мальорка. 1-й круг
Матч окончен
Тереза Мартинцова
143
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
1 : 2
Аманда Анисимова
27
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
6 6 7 4
3 7 9 6
           
18 июня 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Мальорка. 1-й круг
Матч окончен
Варвара Лепченко
123
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
0 : 2
Анастасия Севастова
12
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
3 6 5  
6 7 7  
           
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