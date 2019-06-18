Азаренко проиграла Гарсии на старте турнира Mallorca Open

В первом круге турнира на Мальорке (Испания) представительница Беларуси Виктория Азаренко проиграла француженке Каролин Гарсии, посеянной под шестым номером, со счётом 6:1, 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.
29-летняя уроженка Минска выполнила 3 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе её соперницы 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 сделанных брейков.
За выход в четвертьфинал Гарсия поборется с победительницей матча Паула Бадоса-Хиберт (Испания, WC) — Элисон Риске (США).
В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.
Женщины. Мальорка. Первый круг
Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — Аманда Анисимова (США, 5) — 6:3, 6:7 (7:9), 4:6
Варвара Лепченко (США, Q) — Анастасия Севастова (Латвия, 2) — 3:6, 6:7 (5:7).
|1
|2
|3
|
|6
|4
|5
|
|1
|6
|7
|1
|2
|3
|
|6
|6 7
|4
|
|3
|7 9
|6
|1
|2
|3
|
|3
|6 5
|
|6
|7 7
- 18 июня 2019
-
19:10
-
18:23
-
17:55
-
15:31
-
15:05
-
14:10
-
13:55
-
13:00
-
12:18
-
11:05
-
10:25
-
10:03
-
09:37
-
09:24
-
09:18
- 17 июня 2019
-
23:59
-
22:40
-
20:52
-
19:12
-
18:13
-
16:47
-
15:38
-
15:33
-
14:55
-
14:08
-
13:23
-
12:30
-
12:04
-
11:34
-
10:53
-
10:30
-
10:02
-
09:28
-
09:24
-
09:16