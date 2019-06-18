Азаренко проиграла Гарсии на старте турнира Mallorca Open

В первом круге турнира на Мальорке (Испания) представительница Беларуси Виктория Азаренко проиграла француженке Каролин Гарсии, посеянной под шестым номером, со счётом 6:1, 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

29-летняя уроженка Минска выполнила 3 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе её соперницы 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 сделанных брейков.

За выход в четвертьфинал Гарсия поборется с победительницей матча Паула Бадоса-Хиберт (Испания, WC) — Элисон Риске (США).

В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

Женщины. Мальорка. Первый круг

Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — Аманда Анисимова (США, 5) — 6:3, 6:7 (7:9), 4:6

Варвара Лепченко (США, Q) — Анастасия Севастова (Латвия, 2) — 3:6, 6:7 (5:7).