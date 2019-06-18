Первая ракетка мира Осака начала соревнования в Бирмингеме с победы над Саккари

На старте турнира в Бирмингеме (Великобритания) лидер посева японка Наоми Осака в трёх партиях сломила сопротивление Марии Саккари из Греции — 6:1, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.

В активе первой ракетки мира 7 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Саккари не подавала навылет, совершила 8 двойных ошибок и сделала 2 брейка.

Соперницей Осаки во втором круге станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Женщины. Бирмингем. Первый круг

Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 4:6

Елена Остапенко (Латвия) — Ига Свёнтек (Польша, Q) — 6:0, 6:2.