Первая ракетка мира Осака начала соревнования в Бирмингеме с победы над Саккари

На старте турнира в Бирмингеме (Великобритания) лидер посева японка Наоми Осака в трёх партиях сломила сопротивление Марии Саккари из Греции — 6:1, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.
В активе первой ракетки мира 7 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Саккари не подавала навылет, совершила 8 двойных ошибок и сделала 2 брейка.
Соперницей Осаки во втором круге станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.
В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
Женщины. Бирмингем. Первый круг
Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 4:6
Елена Остапенко (Латвия) — Ига Свёнтек (Польша, Q) — 6:0, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|6
|
|1
|6
|3
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|0
|2
- 18 июня 2019
-
19:10
-
18:23
-
17:55
-
15:31
-
15:05
-
14:10
-
13:55
-
13:00
-
12:18
-
11:05
-
10:25
-
10:03
-
09:37
-
09:24
-
09:18
- 17 июня 2019
-
23:59
-
22:40
-
20:52
-
19:12
-
18:13
-
16:47
-
15:38
-
15:33
-
14:55
-
14:08
-
13:23
-
12:30
-
12:04
-
11:34
-
10:53
-
10:30
-
10:02
-
09:28
-
09:24
-
09:16