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Первая ракетка мира Осака начала соревнования в Бирмингеме с победы над Саккари

Первая ракетка мира Осака начала соревнования в Бирмингеме с победы над Саккари
Теннис / WTA 0

На старте турнира в Бирмингеме (Великобритания) лидер посева японка Наоми Осака в трёх партиях сломила сопротивление Марии Саккари из Греции — 6:1, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.

В активе первой ракетки мира 7 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Саккари не подавала навылет, совершила 8 двойных ошибок и сделала 2 брейка.

Соперницей Осаки во втором круге станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Женщины. Бирмингем. Первый круг
Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 4:6
Елена Остапенко (Латвия) — Ига Свёнтек (Польша, Q) — 6:0, 6:2.

18 июня 2019 года, вторник. 15:40 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 1
Мария Саккари
33
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
6 4 6
1 6 3
           
18 июня 2019 года, вторник. 16:30 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Хэрриет Дарт
157
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
0 : 2
Юлия Путинцева
43
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
18 июня 2019 года, вторник. 15:15 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
2 : 0
Ига Свёнтек
65
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1 2 3
           
6 6  
0 2  
           
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