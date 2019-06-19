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Кирьос: чувствую, что могу доставить неприятности лидерам на траве

Кирьос: чувствую, что могу доставить неприятности лидерам на траве
Теннис / Уимблдон 2019 0

Австралиец Ник Кирьос поделился мыслями о стартовавшем травяном сезоне.

«Понимаю, что для побед в серьёзных турнирах нужно обыгрывать таких теннисистов, как Федерер, Джокович и Надаль. Это тяжело, но реально.

Игра Новака на траве особенная, Роджера тоже очень сложно победить. Рафа — это угроза по определению. Для любого игрока.

Кто победит на Уимблдоне? Сейчас я не думаю об этом. Впереди у меня тяжёлая игра, поэтому все мои мысли только о ней. Я просто хочу провести хорошую неделю и найти свой ритм. В любом случае, я чувствую, что могу показать хороший теннис и доставить проблемы лидерам.

У меня много хороших побед на траве. Когда я был моложе, то добирался до четвертьфинала Уимблдона. Думаю, в этом году я могу показать хорошие результаты», — цитирует Кирьоса Tennis World USA.

Кирьос: не думаю, что после моих слов Рафа и Новак больше хотят победить меня
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