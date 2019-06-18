Кирьос: не думаю, что после моих слов Рафа и Новак больше хотят победить меня
Австралиец Ник Кирьос назвал главных фаворитов предстоящего Уимблдона, а также вспомнил о своих критических замечаниях в адрес испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
В скандальном интервью Ник назвал испанца своей мнительной противоположностью, а Новака он «просто не переваривает».
«Не думаю, что в пятисетовом формате кто-то обыграет Рафу на „Ролан Гаррос“. Это слишком трудно физически. А вот на Уимблдоне сложно будет обыграть Новака или Федерера.
Мы с Рафой играли несколько раз и побеждали друг друга. Мои слова о Рафе и Джоковиче? Не думаю, что после них они больше мотивированы обыграть меня. Они хотят победить в любом случае. На корте мы просто сражаемся за победу», — приводит слова Кирьоса Tennis 365.
Кирьос: Надаль – моя очень мнительная противоположность
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