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Каролина и Кристина Плишковы — 10-я пара сестёр, которые сыграют друг с другом

Каролина и Кристина Плишковы — 10-я пара сестёр, которые сыграют друг с другом
Теннис / WTA 0

Во втором раунде соревнований в Бирмингеме (Великобритания) друг с другом сыграют Каролина и Кристина Плишковы — сёстры-близнецы из Чехии. Эта пара сестёр станет 10-й в истории WTA тура, которые встречались на корте в рамках матчей основной сетки соревнований.

Наибольшее количество раз встречались американки Серена и Винус Уильямс. Из 30 матчей 18 выиграла Серена, 12 завершились победой Винус.

На втором месте по количеству матчей располагаются болгарки Мануэла и Катерина Малеевы. Счёт в личных противстояниях — 8:1 в пользу Мануэлы.

Другие сёстры, игравшие друг с другом в WTA-туре:

Агнешка и Урсула Радваньски (Польша) — счёт 3:1 в пользу Агнешки

Катерина и Магдалена Малеевы (Болгария) — счёт 4:0 в пользу Катерины

Алёна и Катерина Бондаренко (Украина) — счёт 2:1 в пользу Алёны

Мануэла и Магдалена Малеевы (Болгария) — счёт 2:0 в пользу Мануэлы

Адриана и Антонелла Серра-Дзанетти (Италия) — счёт 2:1 в пользу Антонеллы

Энн и Элизабет Минтер (Австралия) — счёт 2:0 в пользу Энн

Барбара и Кэтти Джордан (США) — счёт 1:0 в пользу Кэтти.

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