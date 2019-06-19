Каролина и Кристина Плишковы — 10-я пара сестёр, которые сыграют друг с другом

Во втором раунде соревнований в Бирмингеме (Великобритания) друг с другом сыграют Каролина и Кристина Плишковы — сёстры-близнецы из Чехии. Эта пара сестёр станет 10-й в истории WTA тура, которые встречались на корте в рамках матчей основной сетки соревнований.



Наибольшее количество раз встречались американки Серена и Винус Уильямс. Из 30 матчей 18 выиграла Серена, 12 завершились победой Винус.



На втором месте по количеству матчей располагаются болгарки Мануэла и Катерина Малеевы. Счёт в личных противстояниях — 8:1 в пользу Мануэлы.



Другие сёстры, игравшие друг с другом в WTA-туре:



Агнешка и Урсула Радваньски (Польша) — счёт 3:1 в пользу Агнешки



Катерина и Магдалена Малеевы (Болгария) — счёт 4:0 в пользу Катерины



Алёна и Катерина Бондаренко (Украина) — счёт 2:1 в пользу Алёны



Мануэла и Магдалена Малеевы (Болгария) — счёт 2:0 в пользу Мануэлы



Адриана и Антонелла Серра-Дзанетти (Италия) — счёт 2:1 в пользу Антонеллы



Энн и Элизабет Минтер (Австралия) — счёт 2:0 в пользу Энн



Барбара и Кэтти Джордан (США) — счёт 1:0 в пользу Кэтти.

Кар. Плишкова — о возможной встрече с сестрой: будут странные эмоции и нервы