Сегодня, 20 июня, состоится матч второго круга турнира на Мальорке (Испания), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и представительница Германии Анжелика Кербер, посеянная под первым номером. Начало поединка запланировано на 17:30 мск.



По личным встречам счёт ничейный — 4-4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кербер на Mallorca Open.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал поспорит либо с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт (Q), либо с француженкой Каролин Гарсией (6).



В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

Кербер поделилась ожиданиями от матча с Шараповой на Мальорке