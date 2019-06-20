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Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кербер на Mallorca Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кербер на Mallorca Open
Теннис / WTA 0

Сегодня, 20 июня, состоится матч второго круга турнира на Мальорке (Испания), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и представительница Германии Анжелика Кербер, посеянная под первым номером. Начало поединка запланировано на 17:30 мск.

По личным встречам счёт ничейный — 4-4.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кербер на Mallorca Open.

Победительница этого поединка за выход в полуфинал поспорит либо с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт (Q), либо с француженкой Каролин Гарсией (6).

В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

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