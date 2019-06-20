Осака может потерять титул первой ракетки мира после поражения от Путинцевой
Японская теннисистка Наоми Осака, уступившая в матче второго круга турнира в Бирмингеме (Великобритания) представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 2:6, 3:6, рискует потерять звание первой ракетки мира по итогам соревнований.
Подвинуть японку с верхней строчки рейтинга WTA может победительница прошедшего Открытого чемпионата Франции Эшли Барти из Австралии. Для этого ей необходимо одержать победу на турнире в Бирмингеме. В таком случае теннисистка наберёт 6540 очков, что позволит ей обогнать Осаку, у которой после вылета останется 6377 очков.
Выхода в финал для Барти будет недостаточно. При поражении в решающем поединке у австралийки будет 6375 очков. Тогда Осака сохранит лидерство в рейтинге WTA.
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