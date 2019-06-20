Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, обыграв Пуи

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под четвёртым номером, в матче второго круга обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4.
Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. Медведев 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету французского теннисиста 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, который обыграл пятого сеяного соревнований хорвата Марина Чилича – 6:4, 6:4.
Лондон. Мужчины. Первый-Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:3, 7:5
Стэн Вавринка (Швейцария, 7) — Николя Маю (Франция) – 6:3, 5:7, 6:7 (2:7)
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