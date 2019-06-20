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Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, обыграв Пуи

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, обыграв Пуи
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под четвёртым номером, в матче второго круга обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. Медведев 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету французского теннисиста 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, который обыграл пятого сеяного соревнований хорвата Марина Чилича – 6:4, 6:4.

Лондон. Мужчины. Первый-Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:3, 7:5

Стэн Вавринка (Швейцария, 7) — Николя Маю (Франция) – 6:3, 5:7, 6:7 (2:7)

20 июня 2019 года, четверг. 16:45 МСК
Лондон. 2-й круг
Матч окончен
Люка Пуи
29
Франция
Люка Пуи
Л. Пуи
1 : 2
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
6 9 7 7 4
7 11 6 5 6
           
20 июня 2019 года, четверг. 14:50 МСК
Лондон. 1-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Кайл Эдмунд
30
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
6 7  
3 5  
           
20 июня 2019 года, четверг. 15:35 МСК
Лондон. 2-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
19
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 : 2
Николя Маю
191
Франция
Николя Маю
Н. Маю
1 2 3
           
6 5 6 2
3 7 7 7
           
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