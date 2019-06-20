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Федерер с трудом одолел Цонга в матче за выход в четвертьфинал турнира в Галле

Федерер с трудом одолел Цонга в матче за выход в четвертьфинал турнира в Галле
Теннис / ATP 0

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер, посеянный на турнире в Галле (Германия) под первым номером, в напряжённом поединке второго круга обыграл француза Жо-Вильфрида Цонга со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Федерер 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету теннисиста из Франции 15 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Соперником Федерера в матче за выход в полуфинал турнира станет седьмой сеяный соревнований испанец Роберто Баутиста-Агут, обыгравший француза Ришара Гаске – 6:1, 6:4.

Галле (Германия). Мужчины. Второй круг

Стив Джонсон (США) – Александр Зверев (Германия, 2) – 3:6, 5:7.

20 июня 2019 года, четверг. 18:40 МСК
Галле. 2-й круг
Матч окончен
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
2 : 1
Жо-Вильфрид Цонга
77
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
1 2 3
           
7 7 4 7
6 5 6 5
           
20 июня 2019 года, четверг. 16:30 МСК
Галле. 2-й круг
Матч окончен
Стив Джонсон
76
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
0 : 2
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3
           
3 5  
6 7  
           
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