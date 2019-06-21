Федерер: Цонга выигрывает за счёт мощи, а Баутиста-Агут берёт повторением

Швейцарец Роджер Федерер поделился мыслями о предстоящем четвертьфинальном матче на турнире в Галле (Германия). Его соперником станет испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут.
«В 1/8 я обыграл Цонгу, а сейчас нужно играть с Роберто. Это два совершенно разных теннисиста. Если Жо-Вильфрид выигрывает очки за счёт своей подачи и мощи, то Баутиста-Агут берёт повторением — он постоянно возвращает мячи на твою сторону, как бы ты ни пробил. Тем не менее у него, как и у Цонги, отличный удар.
Я с нетерпением жду этого матча. Однажды я уже обыгрывал его на траве — это было на Уимблдоне. Надеюсь, это придаст мне уверенности и перед этим матчем», — цитирует Федерера официальный сайт АТР.
Напомним, в 2018 году Федерер добрался до финала соревнований в Галле, где уступил хорвату Борне Чоричу.
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