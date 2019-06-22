Дель Потро успешно перенёс операцию на колене после перелома

Аргентинскому теннисисту Хуану-Мартину дель Потро сегодня, 22 июня, была успешно проведена операция на колене. Об этом пишет ATP со ссылкой на тренерский штаб спортсмена.
По словам команды теннисиста, во время операции, проведённой в Барселоне (Испания), врачи удалили сломанные фрагменты кости. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако сроки восстановления экс третьей ракетки мира не называются.
Напомним, дель Потро получил перелом правой коленной чашечки, поскользнувшись в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания). Аргентинец сумел выиграть тот поединок, даже несмотря на боль, однако уже после матча выяснилось, что продолжать выступление невозможно. Обследование выявило необходимость проведения хирургической операции.
- 22 июня 2019
-
23:43
-
23:24
-
22:50
-
21:39
-
21:22
-
20:51
-
18:14
-
18:05
-
17:37
-
15:33
-
12:21
-
11:32
-
10:48
-
09:56
-
02:59
- 21 июня 2019
-
23:49
-
22:58
-
21:57
-
21:33
-
20:03
-
19:42
-
18:10
-
17:01
-
16:46
-
16:39
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
15:29
-
14:44
-
13:59
-
13:56
-
13:30
-
13:25
-
12:54