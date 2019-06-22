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Дель Потро успешно перенёс операцию на колене после перелома

Дель Потро успешно перенёс операцию на колене после перелома
Теннис / ATP 0

Аргентинскому теннисисту Хуану-Мартину дель Потро сегодня, 22 июня, была успешно проведена операция на колене. Об этом пишет ATP со ссылкой на тренерский штаб спортсмена.

По словам команды теннисиста, во время операции, проведённой в Барселоне (Испания), врачи удалили сломанные фрагменты кости. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако сроки восстановления экс третьей ракетки мира не называются.

Напомним, дель Потро получил перелом правой коленной чашечки, поскользнувшись в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания). Аргентинец сумел выиграть тот поединок, даже несмотря на боль, однако уже после матча выяснилось, что продолжать выступление невозможно. Обследование выявило необходимость проведения хирургической операции.

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