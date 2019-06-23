Маррей выиграл титул на первом турнире после возвращения
Британец Энди Маррей после продолжительной травмы триумфально вернулся в большой теннис. В паре с Фелисьяно Лопесом он стал победителем турнира в Лондоне (Великобритания). В финале их дуэт обыграл американца Рама Раджива и британца Джо Солсбери со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [10:5]. Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты.
Лопес в этом году добился в Лондоне дубля — выиграл и в одиночке, и в паре.
В финале одиночного разряда испанский теннисист за 2 часа 49 минут сломил сопротивление француза Жиля Симона – 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).
После турнира в Лондоне Маррей сыграет на Уимблдоне. Двукратный олимпийский чемпион выступит в паре с обладателем «карьерного шлема» в паре из Франции Пьер-Югом Эрбером.
Лопес в трёх сетах обыграл Симона и стал победителем турнира в Лондоне
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