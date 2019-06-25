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Тарпищев: Медведев и Хачанов могут войти в топ-5 рейтинга АТР

Тарпищев: Медведев и Хачанов могут войти в топ-5 рейтинга АТР
Теннис / Уимблдон 2019 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил перспективы Даниила Медведева и Карена Хачанова на грядущем Уимблдоне.

«Даниил реально быстро растёт. Есть проблемы, о которых мы говорили ранее, — играет далековато сзади. Но на последних турнирах, в том числе в Лондоне, Медведев показал очень приличное качество тенниса, самой игры. Даниил играет быстро, плотно, на сегодняшний день это даёт ему преимущество над соперниками. Он прибавляет в игре с лёта.

Что касается Уимблдона, то я жду жеребьёвку, у молодых многое зависит от жребия. Я жду сейчас не результата в первую очередь, а качество игры, которое позволит Даниилу не останавливаться и лезть вперёд. Поражения, которые случаются сейчас, должны стать учёбой. Это важнее, чем держаться за рейтинг. Позиции сейчас рабочие — что у Даниила, что у Карена Хачанова. Я думаю, что оба вполне могут войти в пятёрку рейтинга, а может и дальше», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

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