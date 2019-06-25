Украинка Свитолина проиграла третий матч подряд

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Истбурне под пятым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв француженке Ализе Корне со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.
Элина 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперниц 1 эйс, 7 двойных ошибок и 4 брейка. Свитолина потерпела поражение в третьем матче кряду.
За выход в четвертьфинал Корне поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия, LL) — Чжан Шуай (Китай).
Истбурн. Женщины. Первый круг
Саманта Стосур (Австралия, Q) — Софья Кенин (США) — 6:2, 6:3.
Леся Цуренко (Украина) — Зарина Дияс (Казахстан, LL) — 6:2, 6:2.
Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:1.
Онс Жабер (Тунис) — Мэнди Минелла (Люксембург, LL) — 2:6, 6:2, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|6
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|3
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|2
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|6
|1
|2
|3
|
|6
|2
|1
|
|2
|6
|6
- 25 июня 2019
-
15:30
-
15:19
-
15:00
-
14:20
-
13:41
-
13:05
-
12:37
-
12:17
-
12:01
-
11:54
-
11:28
-
11:01
-
10:27
-
09:10
-
00:49
-
00:20
- 24 июня 2019
-
23:53
-
23:12
-
21:03
-
19:14
-
17:37
-
17:18
-
16:24
-
16:08
-
14:32
-
13:58
-
13:22
-
12:33
-
11:33
-
11:08
-
11:01
-
10:13
-
10:04
-
09:35
-
09:16