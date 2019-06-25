Украинка Свитолина проиграла третий матч подряд

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Истбурне под пятым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв француженке Ализе Корне со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Элина 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперниц 1 эйс, 7 двойных ошибок и 4 брейка. Свитолина потерпела поражение в третьем матче кряду.

За выход в четвертьфинал Корне поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия, LL) — Чжан Шуай (Китай).

Истбурн. Женщины. Первый круг

Саманта Стосур (Австралия, Q) — Софья Кенин (США) — 6:2, 6:3.

Леся Цуренко (Украина) — Зарина Дияс (Казахстан, LL) — 6:2, 6:2.

Второй круг

Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:1.

Онс Жабер (Тунис) — Мэнди Минелла (Люксембург, LL) — 2:6, 6:2, 6:1.