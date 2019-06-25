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Украинка Свитолина проиграла третий матч подряд

Украинка Свитолина проиграла третий матч подряд
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Истбурне под пятым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв француженке Ализе Корне со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Элина 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперниц 1 эйс, 7 двойных ошибок и 4 брейка. Свитолина потерпела поражение в третьем матче кряду.

За выход в четвертьфинал Корне поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия, LL) — Чжан Шуай (Китай).

Истбурн. Женщины. Первый круг
Саманта Стосур (Австралия, Q) — Софья Кенин (США) — 6:2, 6:3.
Леся Цуренко (Украина) — Зарина Дияс (Казахстан, LL) — 6:2, 6:2.

Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:1.
Онс Жабер (Тунис) — Мэнди Минелла (Люксембург, LL) — 2:6, 6:2, 6:1.

25 июня 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Истбурн (ж). 2-й круг
Матч окончен
Ализе Корне
55
Франция
Ализе Корне
А. Корне
2 : 0
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 2 3
           
6 7  
3 6  
           
25 июня 2019 года, вторник. 13:15 МСК
Истбурн (ж). 1-й круг
Матч окончен
Саманта Стосур
132
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
2 : 0
Софья Кенин
28
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
25 июня 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Истбурн (ж). 1-й круг
Матч окончен
Леся Цуренко
33
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
2 : 0
Зарина Дияс
89
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
25 июня 2019 года, вторник. 13:10 МСК
Истбурн (ж). 2-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
39
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
0 : 2
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
25 июня 2019 года, вторник. 13:15 МСК
Истбурн (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
98
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
1 : 2
Онс Жабер
62
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
1 2 3
           
6 2 1
2 6 6
           
«Хотела написать о природе, а потом подумала: неужели у меня только одна поза?»
Пока Шарапова «подбивает клинья» к Маррею, Цибулкова поддерживает феминизм, а Дель Потро вновь достаёт костыли, Свитолина занимается йогой.
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