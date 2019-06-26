Свитолина и Монфис восстановили совместный аккаунт в «Инстаграме»

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис, встречающиеся с начала 2019 года, восстановили общую страницу в «Инстаграме» и выложили первую видеозапись.
Ролик подписан словами «Мы сражаемся, Мы целуемся, Мы обнимаемся, Мы переписываемся, Мы общаемся, Мы ругаемся, Мы смеёмся, Мы любим… Это мы».
Официально о расставании Элины и Гаэля не было ничего неизвестно, об этом лишь информировали различные СМИ. В начале июня их совместный аккаунт был удалён.
О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в январе. На тот момент украинка являлась шестой ракеткой мира. Сейчас Свитолина — восьмой номер рейтинга WTA. Монфис в текущем сезоне выиграл соревнования в Роттердаме. За период официальных отношений со Свитолиной он поднялся с 29-й строчки рейтинга АТР на 15-ю. В 2018 году Гаэль провёл 24 матча, 18 из которых выиграл.
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