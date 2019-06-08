Свитолина и Монфис удалили совместный аккаунт в «Инстаграме»

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис, встречавшиеся с начала 2019 года, удалили общую страницу в «Инстаграме». Там пара публиковала совместные фото и видео.

Официально о расставании Элины и Гаэля пока ничего неизвестно.

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в январе. На тот момент украинка являлась шестой ракеткой мира. Сейчас Свитолина — девятый номер рейтинга WTA. Интересно, что Монфис в текущем сезоне выиграл соревнования в Роттердаме. За период официальных отношений со Свитолиной он поднялся с 29-й строчки рейтинга АТР на 17-ю. В 2018 году Гаэль провёл 24 матча, 18 из которых выиграл.

На «Ролан Гаррос» Свитолина в третьем круге проиграла испанке Гарбинье Мугурусе, а Монфис в матче 1/8 финала уступил представителю Австрии Доминику Тиму.

Свитолина: не имеет значения, что я стала хуже играть после встречи с Монфисом