Джокович возглавил посев Уимблдона, Федерер — второй, Хачанов — 10-й

Стал известен список сеяных на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Первый номер посева получил действующий чемпион соревнований, первая ракетка мира серб Новак Джокович, вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Испанец Рафаэль Надаль стал третьим номером посева, сообщает официальный сайт Уимблдона.



Четвёртый номер получил прошлогодний финалист из ЮАР Кевин Андерсон, пятый — австриец Доминик Тим, шестой — немец Александр Зверев, седьмой — грек Стефанос Циципас, восьмой — японец Кей Нисикори, девятый — американец Джон Иснер, 10й — россиянин Карен Хачанов. Ещё одним сеяным представителем России стал Даниил Медведев — у него 11-й номер.



Турнир пройдёт с 1 по 14 июля. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Джокович оказался сильнее Кевина Андерсона — 6:2, 6:2, 7:6 (3).

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