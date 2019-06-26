Вихлянцева уступила 182-й ракетке мира в полуфинале квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не выступит на Уимблдоне. В полуфинальном поединке квалификационного раунда за право принять участие в основной сетке соревнований она уступила 182-й ракетке мира Антонии Лоттнер из Германии – 4:6, 1:6.
Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Вихлянцева ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету теннисистки из Германии ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Соперницей Лоттнер в матче за выход в основную сетку Уимблдона станет ещё одна представительница России Анна Калинская. В своём полуфинале она одолела Терезу Мрдежа из Хорватии со счётом 6:2, 6:2.
Ещё одна россиянка Валентина Ивахненко также покинула соревнования, уступив Кори Гауфф из США – 2:6, 3:6.
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