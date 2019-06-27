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15-летняя американка Гауфф стала самой молодой участницей Уимблдона в истории

15-летняя американка Гауфф стала самой молодой участницей Уимблдона в истории
Теннис / Уимблдон 2019 0

Американская теннисистка Кори Гауфф, одержавшая победу над бельгийкой Гретье Миннен со счётом 6:1, 6:1 в финале квалификационного турнира Уимблдона, обновила один из рекордов соревнований. Представительница США, которой в настоящий момент 15 лет и 122 дня, стала самой молодой спортсменкой, кому удавалось пробиться в основную сетку турнира за всю историю Уимблдона.

Видео победного розыгрыша можно посмотреть в официальном «твиттере» соревнований.

Одной из теннисисток, пострадавших от американки в квалификации, оказалась россиянка Валентина Ивахненко. В полуфинале отборочного турнира она проиграла Гауфф со счётом 2:6, 3:6.

В основную сетку соревнований удалось пробиться двум российским теннисисткам. Анна Калинская обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:3, 6:3, а Варвара Флинк одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:3, 4:6, 8:6. Уимблдон будет проходить в Лондоне с 1 по 14 июля.

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