171-я ракетка мира Бемельманс установил рекорд Уимблдона

31-летний бельгийский теннисист Рубен Бемельманс установил рекорд Уимблдона. Он стал первым игроком в Открытой эре, которому удалось в шестой раз попасть в основную сетку травяного турнира «Большого шлема» через квалификацию, сообщает официальный сайт ATP.

Вчера, 27 июня, в финальном раунде отбора Рубен обыграл представителя США Дональда Янга со счётом 6:4, 6:4, 6:1. Имя первого соперника Бемельманса в основной сетке станет известно сегодня.

Лучшим результатом Рубена на Уимблдоне является выход в третий круг — в 2017 году он на этой стадии турнира уступил южноафриканцу Кевину Андерсону.

За карьеру Бемельманс не выиграл ни одного турнира ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 171-ю строчку.