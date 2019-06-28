171-я ракетка мира Бемельманс установил рекорд Уимблдона
31-летний бельгийский теннисист Рубен Бемельманс установил рекорд Уимблдона. Он стал первым игроком в Открытой эре, которому удалось в шестой раз попасть в основную сетку травяного турнира «Большого шлема» через квалификацию, сообщает официальный сайт ATP.
Вчера, 27 июня, в финальном раунде отбора Рубен обыграл представителя США Дональда Янга со счётом 6:4, 6:4, 6:1. Имя первого соперника Бемельманса в основной сетке станет известно сегодня.
Лучшим результатом Рубена на Уимблдоне является выход в третий круг — в 2017 году он на этой стадии турнира уступил южноафриканцу Кевину Андерсону.
За карьеру Бемельманс не выиграл ни одного турнира ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 171-ю строчку.
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