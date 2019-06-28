Россиянка Потапова на Уимблдоне сыграет в паре с украинкой Ястремской

Стали известны результаты жеребьёвки Уимблдона в женском парном разряде. Участие в турнире примут 9 представительниц России.
Уимблдон. Женщины. Парный разряд. Первый круг
Анастасия Потапова (Россия)/Даяна Ястремская (Украина) — Дженнифер Брэйди (США)/Элисон Риске (США).
Вероника Кудерметова (Россия)/Елена Остапенко (Латвия, 14) — Ализе Корне (Франция)/Петра Мартич (Хорватия).
Екатерина Александрова (Россия)/Виктория Голубич (Швейцария) — Тэйлор Таунсенд (США)/Айша Мухаммад (США).
Дарья Касаткина (Россия)/Анетт Контавейт (Эстония) — Моника Никулеску (Румыния)/Ирина Бегу (Румыния, 15).
Натела Дзаламидзе (Россия)/Корнелия Листер (Швеция) — Арина Соболенко (Беларусь)/Элисе Мертенс (Бельгия. 6).
Маргарита Гаспарян (Россия)/Александра Панова (Россия) — Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай, 5).
Виталия Дьяченко (Россия)/Юлия Путинцева (Казахстан) — Астра Шарма (Австралия)/Алиция Росольска (Польша).
Анна Блинкова (Россия)/Ван Яфань (Китай) — Мию Като (Япония)/Нао Хибино (Япония).
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