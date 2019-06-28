Шарапова сыграет с Пармантье в первом круге Уимблдона

В Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона в женском одиночном разряде. Австралийка Эшли Барти (1) в первом круге сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай. Японка Наоми Осака (2) сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Американка Серена Уильямс (11) встретится с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе (Q), румынка Симона Халеп (7) — с Александрой Саснович из Беларуси, чешка Петра Квитова (6) — с Онс Жабер из Туниса, действующая чемпионка немка Анжелика Кербер (5) — с соотечественницей Татьяной Марией, украинка Элина Свитолина (8) — с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Россиянка Светлана Кузнецова сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, Мария Шарапова — с француженкой Полин Пармантье, Анастасия Павлюченкова — со швейцаркой Белиндой Бенчич (13), Варвара Флинк (Q) — с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт (Q), Дарья Касаткина — с австралийкой Айлой Томлянович.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля.