Главный трофей турнира в Истбурне разыграют два американца

В Истбурне (Великобритания) завершились полуфинальные матчи травяного турнира категории АТР 250 с призовым фондом $ 745 880.



Первым финалистом стал американский теннисист Сэм Куэрри, в трёх партиях обыгравший итальянца Томаса Фаббьяно — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.



За главный трофей соревнований с Куэрри сразится его соотечественник Тейлор Фритц, победивший хозяина местных кортов Кайла Эдмунда — 7:6 (10:8), 6:3. Встреча продлилась 1 час 33 минуты.



Финал соревнований состоится завтра. Ориентировочное время начала матча — 17:00 мск. Ранее теннисисты встречались друг с другом четырежды, и каждый из них одержал по две победы. Три из четырёх встреч состоялись в 2018 году.