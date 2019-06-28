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Главный трофей турнира в Истбурне разыграют два американца

Главный трофей турнира в Истбурне разыграют два американца
Теннис / ATP 0

В Истбурне (Великобритания) завершились полуфинальные матчи травяного турнира категории АТР 250 с призовым фондом $ 745 880.

Первым финалистом стал американский теннисист Сэм Куэрри, в трёх партиях обыгравший итальянца Томаса Фаббьяно — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.

За главный трофей соревнований с Куэрри сразится его соотечественник Тейлор Фритц, победивший хозяина местных кортов Кайла Эдмунда — 7:6 (10:8), 6:3. Встреча продлилась 1 час 33 минуты.

Финал соревнований состоится завтра. Ориентировочное время начала матча — 17:00 мск. Ранее теннисисты встречались друг с другом четырежды, и каждый из них одержал по две победы. Три из четырёх встреч состоялись в 2018 году.

28 июня 2019 года, пятница. 18:00 МСК
Истбурн (м). 1/2 финала
Матч окончен
Тейлор Фритц
42
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
2 : 0
Кайл Эдмунд
31
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
7 10 6  
6 8 3  
           
28 июня 2019 года, пятница. 16:30 МСК
Истбурн (м). 1/2 финала
Матч окончен
Сэм Куэрри
79
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
2 : 1
Томас Фаббьяно
102
Италия
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
1 2 3
           
6 6 4 6
3 7 7 3
           
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