Главный трофей турнира в Истбурне разыграют два американца
В Истбурне (Великобритания) завершились полуфинальные матчи травяного турнира категории АТР 250 с призовым фондом $ 745 880.
Первым финалистом стал американский теннисист Сэм Куэрри, в трёх партиях обыгравший итальянца Томаса Фаббьяно — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.
За главный трофей соревнований с Куэрри сразится его соотечественник Тейлор Фритц, победивший хозяина местных кортов Кайла Эдмунда — 7:6 (10:8), 6:3. Встреча продлилась 1 час 33 минуты.
Финал соревнований состоится завтра. Ориентировочное время начала матча — 17:00 мск. Ранее теннисисты встречались друг с другом четырежды, и каждый из них одержал по две победы. Три из четырёх встреч состоялись в 2018 году.
28 июня 2019 года, пятница. 18:00 МСК
Истбурн (м). 1/2 финала
Матч окончен
42
Тейлор Фритц
Т. Фритц
2 : 0
31
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
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