Кар. Плишкова разгромила Кербер и завоевала титул в Истбурне

В финале турнире в Истбурне (Великобритания) чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, выиграла у представительницы Германии Анжелики Кербер (4) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. В активе Кербер 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

В полуфиналах Плишкова нанесла разгромное поражение Кики Бертенс из Нидерландов — 6:1, 6:2, а Кербер прошла дальше на отказе от борьбы Онс Жабер из Туниса.

В 2018 году чемпионкой турнира в Истбурне стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 7:6 (7:5).