С. Уильямс — о скандале с Тимом на пресс-конференции: я слишком стара для ссор

Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала о причинах скандала во время пресс-конференции австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате Франции. По сообщениям СМИ, 37-летняя теннисистка из США устала ждать своей очереди и потребовала от организаторов выгнать Тима. Уильямс не согласилась с подобной трактовкой произошедшего.
«Я просила организаторов посадить меня в комнату поменьше, а они этого не сделали, сказав: «Нет, оставайся здесь». После этого они стали выпроваживать Тима. Я сказала им, что они ведут себя грубо, делая это. А затем стали появляться новости о моём плохом поведении. Не понимаю, как можно применять эти слова ко мне, когда именно я говорила организаторам, что они поступили неправильно. Мы пообщались с Тимом. Он мне всегда нравился и сейчас нравится. Тим — невероятный теннисист.
Честно говоря, я уже слишком стара, чтобы ссориться. Тим сказал, что ничего плохого обо мне не говорил, а журналисты перепутали его слова. Всё хорошо», — приводит слова Уильямс Metro.
Британское издание, однако, не верит в искренность слов американской теннисистки, поскольку они противоречат аудиозаписям с пресс-конференции. По информации Metro, Уильямс в грубой форме требовала от организаторов выгнать Тима.
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