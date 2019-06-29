Разгромная победа Плишковой над Кербер — в видеообзоре финала турнира в Истбурне

В финале турнире в Истбурне (Великобритания) чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, выиграла у представительницы Германии Анжелики Кербер (4) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.
27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. В активе экс первой ракетки мира Кербер 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.
Для Каролины Плишковой эта победа стала 14-й на турнирах серии WTA в профессиональной карьере. В нынешнем году чешская теннисистка выигрывает уже третий турнир. Ранее она одержала победу на соревнованиях категории «Премьер» в Брисбене (Австралия) и Риме (Италия).
Видеообзор финального матча турнира в Истбурне можно посмотреть на «Чемпионате».
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