Разгромная победа Плишковой над Кербер — в видеообзоре финала турнира в Истбурне

В финале турнире в Истбурне (Великобритания) чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, выиграла у представительницы Германии Анжелики Кербер (4) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.



27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. В активе экс первой ракетки мира Кербер 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.



Для Каролины Плишковой эта победа стала 14-й на турнирах серии WTA в профессиональной карьере. В нынешнем году чешская теннисистка выигрывает уже третий турнир. Ранее она одержала победу на соревнованиях категории «Премьер» в Брисбене (Австралия) и Риме (Италия).

Видеообзор финального матча турнира в Истбурне можно посмотреть на «Чемпионате».