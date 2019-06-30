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С. Уильямс: Барти — первая ракетка мира? Не знала

С. Уильямс: Барти — первая ракетка мира? Не знала
Теннис / Уимблдон 2019 0

Американская теннисистка Серена Уильямс накануне старта Уимблдона удивилась, узнав, что на текущий момент рейтинг WTA возглавляет австралийка Эшли Барти.

«Барти — первая ракетка мира? Нет, не знала. Это здорово. Никто не может сказать о ней ничего плохого. Эшли — самая милая девушка в туре. Она всё делает правильно, красиво играет, её техника безупречна. Рада за неё», — приводит слова Уильямс официальный сайт соревнований.

Напомним, Барти стартует на Уимблдоне матчем с китаянкой Чжэн Сайсай. Уильямс встретится с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе.

Турнир «Большого шлема», который проходит на травяных кортах, состоится с 1 по 14 июля. В прошлом году С. Уильямс дошла до финала, где проиграла немке Анжелике Кербер.

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