Зритель и болбой потеряли сознание в первые минуты после старта Уимблдона

За 17 минут, прошедших после старта матчей основной сетки Уимблдона, двум людям потребовалась медицинская помощь. Один из зрителей матча британки Хитер Уотсон и американки Кэти Макнелли потерял сознание из-за жары. Встреча на некоторое время была остановлена, сообщает Daily Mail. Медики увели болельщика с трибуны.

В итоге Уотсон одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

В это же время на другом корте потерял сознание болбой, работавший на матче испанца Фелисьяно Лопеса и американца Маркоса Гирона. Ему также была вовремя оказана медицинская помощь.

Лопес выиграл со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер. В мужском турнире титул защищает первая ракетка мира серб Новак Джокович.