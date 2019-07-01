Зритель и болбой потеряли сознание в первые минуты после старта Уимблдона

За 17 минут, прошедших после старта матчей основной сетки Уимблдона, двум людям потребовалась медицинская помощь. Один из зрителей матча британки Хитер Уотсон и американки Кэти Макнелли потерял сознание из-за жары. Встреча на некоторое время была остановлена, сообщает Daily Mail. Медики увели болельщика с трибуны.
В итоге Уотсон одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
В это же время на другом корте потерял сознание болбой, работавший на матче испанца Фелисьяно Лопеса и американца Маркоса Гирона. Ему также была вовремя оказана медицинская помощь.
Лопес выиграл со счётом 6:4, 6:2, 6:4.
Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер. В мужском турнире титул защищает первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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