Свитолина встала на защиту дизайна платья, в котором выступает на Уимблдоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему не согласилась с мнением журналистки, посчитавшим платье, в котором спортсменка выступает на Уимблдоне, простым и безликим, будто из базовой коллекции.

«Думаю, что это нечестно и несправедливо по отношению к дизайнерам, которые вкладывают столько работы для создания нашей одежды. Они вкладывают так много усилий. И говорить, что они вообще ничего не изменили, это несправедливо. Я побывала в их штаб-квартире, увидела, как они работают.

Знаете, то же самое можно сказать о нашем участии на Уимблдоне. Мы же просто играем так, как и каждый день. Но на самом деле проделано много работы, чтобы мы могли выступать на этом турнире, и нужно это ценить", — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Фото доступно в «Твиттере» Элины Свитолиной.