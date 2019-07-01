Касаткина проиграла Томлянович в первом круге Уимблдона
Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Уимблдоне под 29-м номером, не смогла выйти во второй раунд турнира. На старте соревнований Дарья в двух сетах уступила австралийке Айле Томлянович — 3:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из трёх. Её визави выполнила 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков.
Следующей соперницей Томлянович станет либо француженка Ализе Корне, либо представительница Беларуси Виктория Азаренко.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
01 июля 2019 года, понедельник. 19:45 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
49
Айла Томлянович
А. Томлянович
2 : 0
30
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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|2
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|6
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|3
|1
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