Касаткина проиграла Томлянович в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Уимблдоне под 29-м номером, не смогла выйти во второй раунд турнира. На старте соревнований Дарья в двух сетах уступила австралийке Айле Томлянович — 3:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из трёх. Её визави выполнила 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков.

Следующей соперницей Томлянович станет либо француженка Ализе Корне, либо представительница Беларуси Виктория Азаренко.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.